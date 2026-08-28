Гърция вдигна по тревога два изтребителя F-16 заради турски дрон, навлязъл във въздушното пространство на страната, съобщава електронното издание на гръцкия вестник „Катимерини”.

Безпилотният летателен апарат е засечен тази сутрин над Егейско море, в района между островите Самотраки и Лимнос. Гръцките военновъздушни сили незабавно са мобилизирали двойка изтребители, които да локализират, идентифицират и прехванат дрона.

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Сериозно безпокойство е предизвикал фактът, че апаратът се е движил в опасна близост до летището в Александруполис точно в момента, в който пътнически самолет на авиокомпания „Иджиън еърлайнс” се е подготвял за излитане.

Синхронизираните действия между Гражданска авиация и военните пилоти са позволили дронът да бъде отстранен, без да се създаде пряка опасност за сигурността на гражданския полет. Като предпазна мярка на пътническия самолет е било наредено да следва алтернативен маршрут и да поддържа ниска височина, докато районът бъде напълно освободен. Впоследствие машината е възобновила нормалния си курс към международното летище „Елефтериос Венизелос” в Атина.

Редактор: Мария Барабашка