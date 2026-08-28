Премиерът Румен Радев посети община Струмяни, която беше засегната от наводнения. "Първо и най-важно е, че въпреки огромния мащаб на бедствието няма загинали хора", заяви министър-председателят.

"От първия ден тук вече се работи за преодоляване на щетите. Екипите са на терен. Работи се по възстановяването на водоснабдяването и електроподаването, улиците се разчистват, домовете на хората се почистват и възстановяват", подчерта Радев.

Той изрази благодарност към всички, отзовали се на място за преодоляване на последиците от бедствието. "Моята благодарност е към всички тях - към доброволците, към Българския червен кръст, към фирмите, които доброволно помагат. Организацията е създадена навсякъде - и в Батак, и в Пещера, и в Кочериново, и в Брацигово. Още в четвъртък отпуснахме минерална вода - 9000 литра за Илинденци и за Струмяни и тя вече трябва да е пристигнала", изтъкна премиерът.

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Той беше категоричен, че държавата "няма да изостави своите граждани на стихията". "Много важен въпрос, който вълнува всички хора и всички домакинства, които посетихме, е отпускането на тази еднократна социална помощ при природни бедствия в размер на 1171 евро. Комисиите работят, щетите се описват. Ние чакаме час по-скоро да получим протоколите, за да можем да отпуснем тази помощ още в началото на септември. И още нещо много важно - заместник-министърът на труда и социалната политика е в Струмяни, за да обяснява и на комисиите, и на хората как могат да получат полагащата им се помощ до 4000 евро", заяви Радев.

Премиерът изтъкна, че "няма как да предотвратим изобилните валежи, но проверките на Министерството на околната среда и водите и на Министерството на земеделието и храните показват редица проблеми и слабости през годините". "Затова и ние оттук нататък искаме да действаме превантивно. Проблемът с почистването на речните корита, на изгнила и изгоряла дървесина стои на вниманието на правителството. Още преди месец изпратихме писма до всички областни управители да идентифицират кои са най-рисковите участъци в техните региони, които изискват почистване и в които трябва да се извърши работа. Получили сме вече отговори от над 200 общини и от над 26 областни управи. Така че ще се постараем да концентрираме средства в най-важните и критични участъци", обеща Радев.

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От фонда на Междуведомствената комисия ще бъдат отпуснати средства за възстановяване на обществената инфраструктура - на улици, на коритото на реката, на мостове. "Чакаме комисиите да опишат всичко необходимо, за да реагираме по най-бързия начин", изтъкна отново Радев.

Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски, който също е в Струмяни, обясни, че заради особеностите на релефа още през 50-те години на миналия век е започнало изкуствено създаване на бял и черен бор, за да може, когато има валеж- да има гора, която да може да задържи водата.

"Миналата година, вследствие на огромния пожар, който, за съжаление, е могъл да бъде изгасен, но е бил подценен, имаме над 17 хиляди декара върхов пожар - цялата гора е убита и унищожена. Подлесът, който е отдолу, също е бил унищожен. Когато е започнал валежът, не е имало какво да спре тази вода. Четири фирми са с договори да изчистват тези площи, на които има близо 400 хиляди кубика дървесина. Едва 40 хиляди кубика са дадени на фирми. Тези фирми не са направили абсолютно нищо. До Нова година тази дървесина вече ще бъде и негодна за използване. Така че - нашият ангажимент е да видим къде можем да прекратим тези договори, за да можем по най-бързия начин да усвоим дървесината и да започнем презалесяване, защото гората е единственото нещо, което може да спре създаването на такава вълна впоследствие", изтъкна той.

Министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова-Благова заяви, че още в четвъртък пробите на водата в района са показали, че по отношение на физикохимичните показатели няма превишение. "Очакваме микробиологичните изследвания, които ще излязат във вторник. В координация са местните структури както на Министерството на околната среда и водите, така и на Министерството на здравеопазването с местната ВиК, за да бъдат уведомени хората кога могат да използват водата от водопровода не само за санитарни, но и за хранителни и, разбира се, за собствени нужди", изтъкна тя.

По думите ѝ е създадена организация за временни площадки, където да бъдат разположени огромните количества отпадъци при разчистването.

Припомняме, че в Струмяни беше обявено бедствено положение, след като къщите на много семейства потънаха в кал, а имуществото им беше унищожено.

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