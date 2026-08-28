Дарителска кампания в помощ на пострадалите от наводнението в община Струмяни започва местната администрация, предава кореспондентът на БТА в Благоевград Десислава Велкова. След бедствието в нощта срещу 25 август са нанесени сериозни щети по частни домове и имоти, както и по публичната инфраструктура. Разрушени са пътища и мостове, а възстановяването ще изисква продължителна работа и значителни средства, пишат от общината.

Дарения ще се приемат по банков път и в брой. Дарителски кутии са поставени в деловодството на общинската администрация, както и в кметствата в селата Микрево и Илинденци. От общината призовават граждани и организации да подкрепят възстановяването на засегнатите райони.

Очаква се в началото на септември да започне изплащане на помощи за пострадалите в Струмяни

Бедственото положение беше обявено в селата Струмяни и Илинденци след силна гръмотевична буря, проливни валежи и придошли води на реките Шашка и Злинска. То е в сила от 1:00 часа на 25 август до 1:00 часа на 31 август. Реките са излезли от коритата си, като на места водата е заляла и разрушила пътища и инфраструктура. Регистрирани са паднали дървета и камъни, свлачища, разрушени мостове, наводнени къщи и други имоти. В работата са включени доброволчески формирования от Сандански, Петрич, Струмяни и Благоевград, както и тежка техника. По-рано днес щетите на място бяха проверени и от представители на държавните институции.

Редактор: Ралица Атанасова