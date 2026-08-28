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Издига се гъст черен дим
Голям пожар избухна в автосервиз във Варна. Над района се издигна гъст черен дим, който се виждаше отдалеч. При инцидента е пострадал човек.
По информация на Областната дирекция на МВР във Варна сигналът е подаден за горящ автосервиз, специализиран в газови уредби. По първоначални данни пламъците са тръгнали от автомобил, намиращ се вътре в обекта.
Голям пожар в софийски квартал (ВИДЕО)
Снимка: Васил Стоянов
На място незабавно са изпратени шест екипа на пожарната. Огънят вече е овладян, като екипите продължават работата си на терен.
При пожара е пострадал един човек. Той е транспортиран в болница за оказване на медицинска помощ. Към момента няма информация за състоянието му. Предстои да бъдат установени причините за възникването на пожара, както и размерът на нанесените материални щети.
Снимка: Десислава Касабова
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