Президентът Илияна Йотова благодари на Българската социалистическа партия за единодушната подкрепа за кандидатурата ѝ за президент на България. В писмо до членовете и ръководството на БСП тя определи решението на Националния съвет на партията като „важен политически акт“, но и като „изключителна лична отговорност“.

Йотова подчерта, че не би пренаписала политическата си биография според актуалната политическа конюнктура. „Човек трябва да знае откъде е тръгнал и да има смелостта да го каже“, посочи тя в писмото.

Президентът заяви, че това да бъде държавен глава на всички български граждани не означава да се откаже от миналото си или да заличи хората и политическия път, които са я изградили. По думите ѝ политиката има смисъл, когато поставя човека в центъра, а държавата трябва да гарантира подкрепа на гражданите в трудни моменти – при заболяване, загуба на работа, старост или тревоги за образованието и бъдещето на децата.

БСП потвърди подкрепата си за Илияна Йотова за президент

Йотова акцентира и върху необходимостта от повече справедливост и сигурност в обществото. Според нея икономическият растеж сам по себе си не е достатъчен, ако хората не могат да живеят достойно и ако трудът им няма достатъчна стойност.

„Да върнем на българските граждани увереността, че имат значение. Да върнем смисъла на думата „заедно“, написа президентът.

Тя постави акцент и върху предизвикателствата пред младите хора, развитието на технологиите и необходимостта от мир и сигурност.

В края на писмото Йотова отново благодари на БСП за доверието и подчертаа, че президентската отговорност е към България и към всеки български гражданин, включително към онези, които никога не са я подкрепяли.