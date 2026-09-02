В района се издига гъст пушек

Пожар гори в ресторант на плаж Каваците край Созопол, предаде кореспондентът на БТА в Бургас Галя Тенева. На място са два противопожарни автомобила и шестима огнеборци. В района се издига гъст пушек, видим от разстояние, посочиха от полицията.

По първоначални данни огънят тръгнал от кухненското помещение на заведението, след което обхванал целия ресторант. Действията по гасенето продължават. 

В рубриката Моята новина зрител на NOVA ни изпрати видеа от мястото. 

Видео: Александър Каленски, "Моята новина"

Редактор: Ина Григорова
Източник: Галя Тенева, кореспондент на БТА в Бургас

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