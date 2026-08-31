Катастрофа между тежкотоварен камион и лек автомобил причини огромни задръствания и тапи край Симитли. Камионът се оказа завъртян напречно на пътното платно.

При инцидента няма тежко пострадали хора.

Верижна катастрофа причини километрично задръстване на „Тракия“ (ВИДЕО)

Инцидентът доведе до образуване на много сериозни опашки предвид и без това интензивния трафик в посока Гърция.

Редактор: Никола Тунев