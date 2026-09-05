Правителството се опитва панически да покаже някакъв вид дейност на границата и постоянно бълва някакви съобщения. Това каза в предаването "Офанзива с Любо Огнянов" бившият директор на Агенцията по безопасност на храните Ангел Мавровски, коментирайки опитите за пресичане на нелегалния внос на храни.

"Проблемът с млечните продукти, които влизат от Турция, не е в качеството, а начинът, по който влизат и от какви райони. Дали няма опасност да бъдат вкарани и заразни заболявания. При нелегалния внос на практика влизат продукти, които не се обмитяват", каза Мавровски. Той посочи, че не става въпрос само за млечни продукти, а за камиони със стоки, за които по документи пише магданоз или друг вид стока, а всъщност влизат домати и други продукти.

Той даде оценка за работата в Агенцията по храните. По думите му тя е низ от провали. "Такова слабо управление на държавата, и от гледна точка на министерство, и от гледна точка на Агенция по храните, ние нямаме в историята на ветеринарната медицина", каза той и допълни: "С тези промени, които се направиха в Агенцията - слагат се лица, които са политически назначения, а не се гледа дали тези хора са адекватни за работа на съответната позиция. И в момента това води Агенцията до колапс. Държавата ври от заразни болести и от некачествени храни", посочи той.

"Колкото и да се опитват да крият информация, немалко хора биват тормозени и уволнявани. Да кажем, че от министерството са решили, че, като уволнят някои хора по този начин ще спрат разпространението и теча на информация”, твърди Мавровски.

"Туристическият сезон мина и ние не виждаме абсолютно нищо хванато. Говорим за цялото Черноморие. Там има огромно количество обекти, които са незаконни на граждани, които са нелегални. Има магазини, предприятия и складове, които са незаконни, обаче там никой не пипа. През целия летен сезон не видяхме нищо. Къде са нелегалните кланици, които бълват месо? Никой нищо не е открил в рамките на почти четири месеца", заяви бившият директор на Агенцията по безопасност на храните.

Той коментира и инициативата на правителството на Румен Радев "Кошница с грижа". "Това е колосална измама на държавата към българските граждани. Там трябва да е абсолютно контролиран процес, да имаме реално намалени цени, ние нямаме такова понятие. В магазините е залято от некачествена продукция", посочи той.

Трима души са с потвърдени проби за антракс в Ловешко

По отношение на открития антракс в Ловешко той заяви, че сериозен пропуск е употребата на дезинфектант, който не е за тази цел. "Чух, че пред хората от село Стефаново са коментирали, че този препарат бил в двойна доза, обаче самото му действие е такова, че при контакт с органични материи и с почва се неутрализира веднага, което го прави безполезен. Именно този препарат, който е използван, не върши никаква работа. Отделно имаме няколко локации на разпространение. Не се търси първичното огнище, както и не се търсят диви животни, които са засегнати от антракса", каза Мавровски и допълни: "По-голямата глупост, която са направили, и то умишлено, е да пропуснат думата антракс в заповедта за дезинфекцията, когато са изпратили персонала там".

"Изпратиха ми кадри, на много места има изхвърлени животни от необявени огнища. Държавата продължава да спи", каза още той. По думите му случаите са от Хасковско и от района на Благоевград.

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