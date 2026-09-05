Изтребител на гръцките военновъздушни сили се разби по време на авиационно шоу северно от Атина, като вдигна кълба от черен дим във въздуха пред очите на няколко хиляди зрители, предаде "Асошиейтед прес".

Двамата членове на екипажа са загинали. Според гръцки медии няма данни двамата да са опитали да се катапултират.

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Официални представители на военновъздушните първоначално не дадоха коментар за състоянието на двамата пилоти, като посочиха, че спасителните екипи са възпрепятствани заради избухналия на мястото на катастрофата пожар. Единайсет водоразпръскващи самолета и хеликоптери са помагали на 85 пожарникари в усилията да овладеят пламъците.

Няма пострадали сред публиката след катастрофата на двуместния Phantom F4, която стана по време на извършване на маньовър на малка височина. Катастрофата сложи край на авиошоуто „Седмица на полетите” - ежегодно авиошоу, което се провежда в авиобазата Танагра, на 60 километра северно от Атина.

Заради инцидента министърът на отбраната спря участието си на проява в Солун и се върна в столицата. Започна разследване на причините за катастрофата.

Редактор: Ивета Костадинова