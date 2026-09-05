С редица празнични прояви и тържествена заря-проверка в центъра на град Съединение тази вечер ще бъде поставено началото на националните чествания по повод 141 години от Съединението на Източна Румелия с Княжество България.

Марияна Килемперва е потомка на един от четниците на Чардафон Велики, тръгнали от Голямо Конаре към Пловдив, за да извоюват Съединението. Прадядо ѝ е бил в първите редици на бунта.

Засилени мерки за сигурност в Пловдив за честването на Съединението на България

"Като гледам на снимката тези 420 четници, толкова много се вълнувам и много често се разплаквам. Това е един невероятен подвиг. Това са били изумителни, смели хора, които не са мислили за никакви индулгенции. Целият народ се е включил - няма бедни, няма богати", смята тя.

На 5 септември сутринта камбанният звън от малката църква “Свети Атанасий“ събира местното население на площада и оттам четата на Чардафон Велики потегля към Пловдив, за да свали генерал-губернатора. "Предприемайки това дело да тръгнат да обединят Княжество България и Източна Румелия, те се обръщат. Идват в храма. Пред Евангелието и пред кръста", казва Наско Атансов, който е свещеник в тази църква.

Печатар по професия и баща на две деца, за трета поредна година Радослав Валенцов се превъплъщава в ролята на генерал-губернатора Гаврил Кръстевич. "Вълнувам се. Това е акт на смелост, на родолюбие, на уважение към българския народ", казва той.

За това тази вечер в центъра на Съединение жителите на някогашното Голямо Конаре ще възпроизведат онези драматични моменти, които днес са повод за гордост. "Днес се чувствам горд, че нося кръвта на онези наши възрожденци, които са се борили за това Съединение", заяви той.