Полицията застреля мъж, размахващ нож, покатерил се по въжетата на Бруклинския мост в Ню Йорк. До ликвидирането му се стигнало, след като той отказал да изпълни разпореждането да хвърли оръжието, предава БТА.

Мъжът казал на членовете на специализирания екип, който пристигнал да го свали, че иска от тях да го убият и имал бомба, заяви Джералд Даулинг, говорител на екипа.

Полицаите използвали осигурителни колани, за да се привържат към моста, и разговаряли с мъжа в продължение на около час. Казали му, че искат да му помогнат и да го отведат в безопасност, заяви Даулинг. Многократно го призовали да хвърли ножа.

В един момент мъжът започнал бързо да се спуска по едно от въжетата, но полицаите се били подредили в редица точно под същото въже, каза говорителят.

"Служителите започнали да отстъпват назад, но не можели да го направят със същата бързина, с която той слизал, а той ги приближавал", посочи Даулинг, цитиран от „Асошиейтед прес”.

Когато се приближил на около десетина метра от единия от полицаите, той протегнал ръка с нож. Друг полицай го прострелял, добави говорителят. Служителите на реда свалили мъжа и започнали да му оказват първа помощ. Впоследствие е издъхнал в болницата.

Бодикамерите на полицаите са заснели инцидента, каза той и добави, че служителите, участвали в операцията специално обучени как да действат в подобни случаи.

Самоличността на мъжа не се разкрива. Освен ножа полицаите са намерили у него фенерче.

Не е ясно дали в него е имало взривно устройство. От полицията казват, че следствените действия все още не са приключили.

Кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани съобщи в социалните мрежи, че полицията е реагирала на сигнал на 911 за мъж, „който изглежда се опитва да скочи от моста".

„Мъжът е държал нож и е заплашил полицаите. Впоследствие е тръгнал към тях и се е доближил. Тогава един от служителите на местопроизшествието е извадил личното си оръжие и е улучил мъжа", посочи Мамдани.

Бруклинският мост, който е открит през 1883 г., е висящ мост, свързващ Манхатън и Бруклин. Висок е 84 метра. Засега не е ясно на каква височина са били мъжът и полицаите.

Стрелбата затвори моста и блокира движението за известно време. Случаят се разигра и броени дни след като жена намушка на произволен принцип двама души на „Таймс Скуеър", убивайки единия от тях, преди да бъде застреляна от полицията, отбелязва Асошиейтед прес.

Редактор: Ина Григорова