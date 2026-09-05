Задържаната в Струмяни Гергана Петрова ще съди вътрешния министър Иван Демерджиев. Това обяви тя в своя Facebook профил.

В поста си тя обяснява какви са мотивите ѝ като посочва разгласяване на служебна тайна и клевета от длъжностно лице.

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Гергана Петрова беше отведена от полицаи на 28 август по време на посещението на премиера Румен Радев в пострадалата от наводнения община Струмяни. Случаят предизвика въпроси около действията на органите на реда, а министър-председателят разпореди проверка.

Демерджиев впоследствие заяви, че не е имало необходимост жената да бъде задържана, и определи решението на служителите на място като грешка. Проверката на Инспектората на МВР трябва да установи както действията на конкретните полицаи, така и евентуалните пропуски в ръководството и организацията на охраната.

Редактор: Никола Тунев