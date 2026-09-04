Прокуратурата разследва три случая на разпространение на неистински банкноти с номинал от 20 и 50 евро, съобщават от Окръжна пркуратура - Русе. Двама от обвиняемите са задържани под стража.

Окръжната прокуратура в Русе извършва активни действия по разследвания срещу трима румънски граждани, обвинени в разпространение на фалшиви евро банкноти на територията на България, включително в Русе.

Първият случай е от 17 и 18 февруари 2026 г. Тогава 23-годишен мъж, роден в Румъния, успял да пусне в обращение осем фалшиви банкноти от по 50 евро. Според прокуратурата той е извършил и три престъпления против собствеността.

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Деянията били установени през следващите дни, но междувременно мъжът напуснал страната. След започването на разследването Окръжната прокуратура в Русе издала Европейска заповед за разследване и поискала задържането и предаването му на българските власти.

В края на август 2026 г. той бил задържан и доведен в България. Повдигнати са му обвинения за измама и прокарване в обращение на неистински парични знаци, извършени при условията на продължавано престъпление. Съдът му е наложил постоянна мярка „задържане под стража“.

Разследването срещу него е в заключителна фаза. За престъпленията законът предвижда наказание от две до осем години затвор.

Вторият случай е от 29 август 2026 г. около 9:30 часа. В ОДМВР - Русе бил получен сигнал, че румънски гражданин пазарува на Централния общински пазар с фалшиви банкноти от 20 евро. Граждани успели да задържат мъжа до пристигането на полицията. На място униформените установили самоличноостта на 24-годишния мъж.

При проверката било установено, че той е използвал общо девет фалшиви 20-еврови банкноти в седем търговски обекта. Недалеч от мястото полицията открила автомобил с румънска регистрация, използван от задържания. До него бил задържан oще един румънски гражданин на 52 години.

При последвалите процесуални действия в автомобила били открити и иззети още 17 фалшиви банкноти от 20 евро. Шестнадесет от тях били със същия сериен номер като вече пуснатите в обращение банкноти. Иззети били още банкнота от 100 евро, банкноти от 10 и 5 евро, румънски леи и други вещи.

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Разследването продължило и на 2 септември при допълнителен щателен оглед на автомобила били открити още 100 неистински банкноти с посочен номинал от 20 евро.

Двамата румънски граждани са привлечени като обвиняеми за прокарване в обращение на неистински парични знаци в съучастие и при условията на продължавано престъпление. По искане на Окръжната прокуратура в Русе съдът им е наложил постоянна мярка „задържане под стража“.

За престъпления от такъв вид законът предвижда наказание от две до осем години „лишаване от свобода“.

Редактор: Георги Иванов