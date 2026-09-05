Пет битки за здраве и пет каузи, зад които тази година застава Пловдив. „Нощ на ангелите” отново събира хиляди хора, а едни от най-обичаните български изпълнители и актьори се включват безвъзмездно в мащабния благотворителен фестивал.

На сцената ще бъдат Графа, „Молец”, Орлин Горанов, Михаела Маринова, Керана и Космонавтите и още популярни изпълнители, а сред водещите е Димитър Рачков.

Кои са хората, за които тази година Пловдив ще се обедини и как всеки може да помогне – гледайте във видеото.