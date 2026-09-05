Управляващата Сръбска прогресивна партия (СПП) избра днес президента Александър Вучич за водач на листата ѝ на предстоящите парламентарни избори и неин кандидат за премиер, съобщават местните медии.

На заседание в югоизточния град Ниш днес ръководството на СПП единодушно реши, че Вучич ще оглави листата "Обединена Сърбия" на предстоящите парламентарни избори и ще бъде нейният кандидат за премиер в случай на изборна победа.

Вучич обяви, че подава оставка до седмици и насрочва президентски и парламентарен вот

Преди вота лидерът на СПП Милош Вучевич каза, че листата на партията ще бъде наречена "Александър Вучич - Обединена Сърбия" и определи президента като "най-способния държавник".

Обръщайки се към колегите си, Вучич заяви, че едно ръководено от него правителство би било по-оперативно и по-ефективно, като предложи 12 министри вместо настоящите 31. Той каза, че е подготвил нов проектозакон за министрите и правителството и ще го оповести, след като подаде оставка като президент.

Предсрочните парламентарни избори в Сърбия ще са на 25 октомври

Миналия месец Вучич заяви, че ще бъдат свикани предсрочни избори на 18 или 25 октомври, а проправителствени медии посочиха, че датата най-вероятно ще бъде 25 октомври. Вучич също така обеща да подаде оставка от президентския пост.

Изявлението на Вучич, който е на власт като президент или премиер от 12 години, идва след повече от година антиправителствени протести, на които бяха отправени призиви за предсрочни избори. Студенти оглавиха демонстрациите след рухването на козирката на жп гарата в Нови Сад през ноември 2024 г., когато загинаха 16 души.

Редактор: Ивета Костадинова