Платформата „Знам цените“ направи мащабно сравнение между България и Гърция. Къде е по-скъп животът - у нас или в южната ни съседка?

Всяко лято стотици хиляди прекарват почивката си в Гърция и неизбежно сравняват колко струват храната и горивото, колко излиза едно хранене навън и как тези цени се съотнасят към доходите в двете страни.

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Елица Вранчева иска да сложи край на спекулирането и с данни на Eвростат и големите супермаркети от двете страни на границата показва сравненитето в платформата “Знам цените”.

"Последният анализ, който направихме е да сравним България и Гърция по развитие на икономика, пазар на труда, имоти, храни и горива, и електроенергия. Смятам, че резултатите са доста впечатляващи", обяснява тя.

Започваме от най-болезнената тема - кошницата с храна. Сравнението е направено с 16 основни продукта през юни тази година. "Бих казала, че у нас са с двойно по-ниска цена, отколкото в Гърция. Скандална разлика има в цената на яйцата. В България е около 3,70, а в Гърция е 6,90 за 12 броя яйца. Пилешкото филе в Гърция е 15 евро, докато в България е 7,70", обяснява Елица.

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При други основни продукти картината е обратната. "Цените на зехтина са двойно по-ниски в Гърция. Доматите в Гърция са 2 евро, а в България - 3,10. Картофите са по-евтини в Гърция", показва тя.

Сравнението между България и Гърция показва две икономики, които през последните десетилетия се движат по различни траектории, но постепенно се доближават. "Двете държави тръгват от различни места, но заради тяхната дългова криза в момента сме много близки един до друг", казва Елица.

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