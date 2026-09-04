МВР изпраща допълнителни сили на жандармерията в Габрово и започва засилени проверки заради системни нарушения на обществения ред в града. Това стана ясно след среща в полицията с жители, недоволни от честите безредици.

На този фон дирекция „Вътрешна сигурност“ проверява информация за напрежение в Областната дирекция на МВР и конфликт между директора ѝ Илиян Иванов и неговия заместник Цветан Петков. Събраните до момента материали вече са докладвани на Окръжната прокуратура.

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От МВР подчертават, че вътрешното напрежение в областната дирекция няма връзка с проблема с нарушенията на обществения ред в Габрово. „Има образувана проверка от „Вътрешна сигурност“. Тя е докладвана на прокуратурата. Има събрани материали, които са докладвани в министерството на главния секретар за дисциплинарна проверка“, заяви заместник-министърът на вътрешните работи Венцислав Катинов. По думите му материалите вече са на бюрото на главния секретар на МВР, който трябва да вземе решение.

Директорът на ОДМВР - Габрово Илиян Иванов определи ситуацията като „крайно неприятна“, особено за институция, чиято задача е да гарантира обществения ред и сигурността на гражданите. „Има ли вина, чия е вината? В случай че такава има от моя страна, аз съм готов по всяко време да поема своята отговорност като ръководител на областната дирекция“, заяви Иванов.