Пожар избухна около 13:15 часа днес в папур и сухи треви в близост до местността при „Гео бетон“, край завод в Бургас.

На място са изпратени шест противопожарни автомобила и 17 огнеборци. Гасителните действия се ръководят от директора на РДПБЗН-Бургас старши комисар Николай Николаев.

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Към момента няма данни за засегнати сгради или пострадали хора.

Редактор: Дарина Методиева