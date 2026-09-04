Снимка: iStock, Видео: БГНЕС
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На място са изпратени шест противопожарни автомобила
Пожар избухна около 13:15 часа днес в папур и сухи треви в близост до местността при „Гео бетон“, край завод в Бургас.
На място са изпратени шест противопожарни автомобила и 17 огнеборци. Гасителните действия се ръководят от директора на РДПБЗН-Бургас старши комисар Николай Николаев.
Трети ден гасят пожара в Странджа, близо 2000 дка са изгорели (ВИДЕО+СНИМКА)
Към момента няма данни за засегнати сгради или пострадали хора.Редактор: Дарина Методиева
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