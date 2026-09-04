Трети ден продължават гасителните действия на пожара в района на Средец, който избухна на 2 септември в близост до село Сливово. Огънят е засегнал около 1900 декара площ, съобщиха от полицията в Бургас.

Заради силния вятър и сухото време пламъците се разпространили и към землищата на селата Синьо камене и Гранитец. Пожарът обхванал предимно сухи треви, ниска храстовидна растителност, както и площи от земеделския и горския фонд.

Снимка: Елена Танева, NOVA

На място гасителните действия се ръководят лично от директора на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Бургас старши комисар Николай Николаев и началника на Районната служба в Средец гл. инспектор Янко Тодоров.

200 пожара за едно денонощие: Каква е актуалната обстановка в страната

В борбата с огъня са се включили два противопожарни автомобила от Средец, пет от Бургас и един екип от Болярово. Помагат и две водоноски на Община Средец, екипи с модули за гасене от Държавните горски стопанства в Средец и Елхово, доброволно формирование от Средец, както и доброволци със земеделска техника.

До момента няма данни за засегнати имоти или покъщнина в населените места в района.

Причината за възникването на пожара все още се изяснява.

Кореспондент: Елена Танева

Редактор: Дарина Методиева