Снимка и видео: Елена Танева, NOVA
-
Голям пожар избухна край завод в Бургас (ВИДЕО)
-
9 дни след катастрофалното бедствие: Спасиха още двама затрупани работници в Непал
-
Пожар изпепели ресторант на плаж Каваците (ВИДЕО)
-
Кораб потъна след сблъсък край Истанбул, 10 моряци са в неизвестност (ВИДЕО)
-
Как дрон успя да помогне за потушаването на пожар край Рилския манастир
-
Продължават усилията за потушаването на пожара над село Антон (СНИМКИ)
Причината за възникването на огъня все още се изяснява
Трети ден продължават гасителните действия на пожара в района на Средец, който избухна на 2 септември в близост до село Сливово. Огънят е засегнал около 1900 декара площ, съобщиха от полицията в Бургас.
Заради силния вятър и сухото време пламъците се разпространили и към землищата на селата Синьо камене и Гранитец. Пожарът обхванал предимно сухи треви, ниска храстовидна растителност, както и площи от земеделския и горския фонд.
Снимка: Елена Танева, NOVA
На място гасителните действия се ръководят лично от директора на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Бургас старши комисар Николай Николаев и началника на Районната служба в Средец гл. инспектор Янко Тодоров.
200 пожара за едно денонощие: Каква е актуалната обстановка в страната
В борбата с огъня са се включили два противопожарни автомобила от Средец, пет от Бургас и един екип от Болярово. Помагат и две водоноски на Община Средец, екипи с модули за гасене от Държавните горски стопанства в Средец и Елхово, доброволно формирование от Средец, както и доброволци със земеделска техника.
До момента няма данни за засегнати имоти или покъщнина в населените места в района.
Причината за възникването на пожара все още се изяснява.
Кореспондент: Елена ТаневаРедактор: Дарина Методиева
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни