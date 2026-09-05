Очевидно е, че Илияна Йотова влиза в битката с една крачка напред. Нейният подход е много сериозен и така вярвам, че ще бъде и цялата кампания. Тя има много голям политически опит. През последните месеци се показа като стабилен президент. Това каза в ефира на „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS бившият министър-председател Сергей Станишев.

Той заяви, че много харесва кандидатът ѝ за вицепрезидент Кирил Вълчев и смята, че е знак към друга група избиратели извън тези на БСП и „Прогресивна България”.

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„Ако Йотова бъде избрана, „Прогресивна България” не бива да очакват от нея да бъде гумен печат на тяхната политика. Президентът има своята функция. През последните месеци тя показа усилия в тази посока. Освен това, тази институция трябва да бъде коректив към управляващите. Сигурен съм, че тя ще отстоява самостоятелността на президентската институция”, изтъкна Станишев.

„Много е трудно Андрей Гюров и Георги Кандев да обединят избирателите на ГЕРБ. Той водеше политика като служебен премиер в техен ущърб. В цялата им кампания има прекалено много театралност. Когато липсва съдържание - доминира показната част. Всичко изглежда нагласено”, смята той.

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Бившият министър-председател коментира управленската програмата на Радев. „Динамиката е твърде голяма и програмата е заявка за намерения. Едно е да кажеш нещо, а друго – да го направиш. Има много мерки, които носят пожелателен характер. Икономическата ситуация е много сложна - това ще бъде един от основните критерии за оценка на управлението. Хората ще простят някои грешки, но няма да им простят ако видят, че механизмите, които бяха характерни за ГЕРБ, се възпроизвеждат”, каза той.

„Очаквах повече категоричност във всяка една посока от страна на правителството. Когато имаш високо доверие и знаеш какво искаш да направиш, те се правят още в началото. Отне им близо 3 месеца да се направи бюджетът. Ако продължава да се действа толкова предпазливо, ще им бъде сложно”, каза още той.

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„Виждаме една ескалация на напрежението в Европа. Аз винаги съм смятал, че войната между Русия и Украйна няма да бъде решена с военни средства. Трябва да има политическо решение, което да даде дългосрочна стабилност”, коментира бившият евродепутат.

Той коментира и ситуацията в БСП, където Станишев е част от Изпълнителното бюро на партията. „БСП започна процес по приемане на нов манифест. Тази инерция, която се получи през 90-те години на миналия век, когато беше представен предишния манифест, вече е изчерпана. Стабилизирането става с диалог вътре в партията и адекватните позиции, които отговарят на общественото мнение”, смята бившият премиер.

Целия разговор гледайте във видеото.