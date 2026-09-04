Кандидатпрезидентската двойка Йотова – Вълчев изглежда балансирана, тъй като Илияна Йотова е позиционирана в ляво, а Кирил Вълчев е доста разпознаваем в дясно-център. Това коментира в предаването „Твоят ден“ на NOVA NEWS комуникационният експерт Наталия Димитрова. „Това изглежда като стратегия за привличане на различен електорат. Но балансът бяга, когато трябва да се коментира компетенцията на тези двама човека, свързана с отбрана и сигурност, които ще са двете основни теми в тази кампания”, заяви тя.

Според политолога Теодора Йовчева има достатъчни позиции в президентството, които са заети от действащи и бивши военни – има секретар, има и съветник по сигурността. „От гледна точка на експертиза няма да има проблем, въпросът е как ще бъде възприето от обществото. Дали ще бъде възприето като дефект, защото по Конституция държавният глава е и главнокомандващ на въоръжените сили, или няма да бъде възприето“, каза тя. Според политолога тази двойка затвърждава институционалния си профил, защото Йотова стои много премерено в рамките на институцията, а Вълчев от години е генерален директор на БТА, което показва желанието на тази двойка да демонстрира уважение към държавността.

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Политическият анализатор Кристиан Шкварек изказа следната хипотеза: „Кирил Вълчев и въобще всеки, който е гледан и определян в президентството за позицията вицепрезидент, на него е гледано като на потенциален кандидат за президент след 5 години на „Прогресивна България“. Според него Вълчев е търсен контраст, защото журналистът контрастира както с Йотова и Радев, така и с основния си конкурент за вицепрезидент – Георги Кандев.

Според Наталия Димитрова е неминуем контрастът между Кирил Вълчев и Георги Кандев по много причини и това наистина може да е търсен ефект.

„Георги Кандев е в абсолютно нова роля, вижда се, че тя не му е много удобна. За него е трудно все още да комуникира с медиите, да се изказва публично. Но това не е непременно негатив, защото в крайна сметка, кандидатът за вицепрезидент е човекът, който трябва да има експертиза, да комуникира и с аудиторията, и с избирателите. Ролята на вицепрезидента стана важна в последната една година, защото се оказа, че това може да бъде следващия президент“, коментира комуникационният експерт.

Политологът Теодора Йовчева каза, че дясното пространство в момента е доста консолидирано от гледна точка на появата на новия силен играч и въпреки, че Илияна Йотова е доминантен кандидат за президент, би било много трудно тя да откъсне електорат от дясното пространство.

Според Шкварек няма интрига в тези избори, защото по всичко изглежда, че ГЕРБ няма да обявят кандидат. „Ако няма кандидат на ГЕРБ ние просто можем да не гледаме тези избори и знаем какво ще се случи на тях – Гюров ще отиде на балотаж и ще падне от Йотова“, заяви политическият анализатор.

Целия разговор чуйте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова