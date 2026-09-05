Германия призовава за по-строги ограничения за руски граждани, влизащи в Европейския съюз с туристически визи. Повод са поредицата от саботажи, за които Берлин обвинява Москва.

За дроновете с експлозиви на летище Лайпциг властите в Германия разследват жител на Беларус, който притежава и руски паспорт. Твърди се, че мъжът е влязъл в Шенгенското пространство с туристическа виза, издадена от италианското посолство в Минск.

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Германското външно министерство смята, че на руснаци се издават твърде много разрешения за достъп. Данните показват, че Италия е издала повече визи от всяка друга страна в блока през миналата година, а броят им се е увеличил след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна.

Редактор: Никола Тунев