Германската полиция обяви за международно издирване 48-годишен мъж, заподозрян за серия от саботажи срещу електрически подстанции в страната през последните дни. Мъжът е от Гевелсберг, близо до Дортмунд, и според германските власти може да е свързан с няколко от инцидентите.

Той е поел отговорност за саботажите в две писма, с които разполага ДПА. В тях заявява, че действията му са свързани с производството на електроенергия от изкопаеми горива, което определя като „престъпление“. Полицията обаче все още проверява дали именно той стои зад атаките.

„Първо трябва да установим дали той действително е заподозреният, или просто имитира извършителя“, заяви говорител на полицията.

Полицията в Германия разследва серия от предполагаеми саботажи на електропроводи

Според ДПА в писмата е имало конкретна информация за инциденти, които към момента на изпращането им все още не са били публично известни. Това е засилило подозренията на разследващите.

В писмата е било споменато и предполагаемо предстоящо нападение срещу критична инфраструктура в електроцентрала край Аахен. След информацията полицията е извършила щателна проверка в района на електроцентралата „Вайсвайлер“. Репортер на ДПА е видял криминалисти със защитни костюми и дихателни апарати да изземват множество тънки проводници.

Полицията засега не е потвърдила официално подробности за операцията.

Междувременно органите на реда са претърсили имот в Гевелсберг, свързан с издирвания мъж. Министърът на вътрешните работи на провинция Северен Рейн-Вестфалия Херберт Ройл заяви, че има сериозни доказателства, че властите вече знаят кой може да стои зад саботажите.

По думите му при последващите проверки на посочените от заподозрения места част от информацията се е оказала вярна. „На този етап има по-малко основания да смятаме, че е замесена чужда държава“, посочва Ройл. Той допусна обаче възможността зад действията да стои не един човек, а група.

Серията от инциденти продължи и днес. В електрическа подстанция в Дормаген, между Кьолн и Дюселдорф, беше открит подозрителен предмет.

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Проверката на място все още продължава. Според германския вестник „Билд“ са били открити устройства, за които се предполага, че могат да бъдат използвани за изстрелване на самоделни ракети. По информация на изданието към тях са били прикрепени таймери и медни проводници.

Досега сериозни материални щети са установени основно в подстанция в Бергхайм, западно от Кьолн. Там във вторник неизвестни извършители са поставили кабели върху електропроводи с цел да предизвикат късо съединение. По-късно на мястото са открити и няколко устройства за изстрелване.

След серията от инциденти германската полиция е поставена в състояние на повишена готовност.

В Гандеркезее, западно от Бремен, тази сутрин е започнала мащабна полицейска операция на територията на подстанция, след като служители са забелязали отворена врата на контролно помещение. Районът е бил претърсен, но полицията не е открила нито заподозрени лица, нито следи от нанесени щети.

Разследването продължава, а германските власти се опитват да установят дали отделните инциденти са част от координирана серия от атаки и дали зад тях стои един човек или организирана група.

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Редактор: Георги Иванов