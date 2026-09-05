След края на активния сезон хотелиерите предлагат и атрактивни отстъпки в цените. С колко по-евтино ще ни излезе почивката по Северното Черноморие през септември и защо все повече хора избират този период за туризъм?

Хотелиерите ще предложат отстъпки с между 10 и 20%. Така на практита септември се превръща във своеобразен втори шанс за сезона с по-спокойна и достъпна почивка без това да означава компромис с качеството.

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Веселин е сред туристите, които предпочитат морето през септември. Споделя, че след края на август атмосферата по Черноморието е съвсем различна. "През септември е най-хубаво, защото малко хората си тръгват. Има слънце, но повече може да се диша. През август е много задушно", споделя той.

Към по-спокойната почивка обаче идва и още един плюс - по-ниските цени. "Отстъпките стигат 15-20%, понякога до 25%, като включим и екстрите, които допълнително дават хотелиерите. Понякога предлагат да платиш 3 нощувки, а получаваш 4", обяснява председателят на ВАРХ Павлин Косев.

"Цените от 1 септември вече са с 15% намаление спрямо най-силният ни сезон. Всички могат да се възползват от една пълноценна лятна почивка", споделя Стела Боева, която е мениджър на хотел.

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А след средата на септември отстъпките в хотела достигат до цели 30% и то без да се правят компромиси с качеството. "Продължаваме да поддържаме същата услуга. Ние предлагаме всички видове изхранвания. All-inclusive е в пълната си форма", допълва тя.

"До средата на септември имаме и семейства, тъй като учебната година все още не е започнала. След средата на септември повече двойки, които предпочитат по-спокойното море", обяснява Боева.

А освен за българите, интересът от гостите от чужбина също е голям. "Традиционно румънците предпочитат морето ни много. Идват със собствен транспорт. Харесва им нашето Черноморие. Имаме също скандинавски и полски туристи", заяви Павлин Косев.

И така септември се превръща във втори шанс за сезона – стига времето да е на страната на бизнеса. "За момента септември е много топъл, спокоен. Времето е много приятно и със сигурност смятаме, че ще бъде доста атрактивен доста положителен както за бизнеса, така и за туристите", допълва той.

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