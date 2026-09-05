САЩ ще се опитат да рестартират мирните преговори за Украйна. Американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Къшнър ще посетят Русия и Украйна този уикенд.

Те вече пристигнаха в Москва в опит да подновят усилията за слагане на край на продължаващата над четири години руска инвазия в Украйна, съобщиха руски държавни медии, предаде "Асошиейтед прес". Кортеж с Уиткоф, Къшнър и руския представител Кирил Дмитриев потегли от правителственото летище в Москва към града, съобщи журналист на "Ройтерс" от мястото на събитието.

Стив Уиткоф и Джаред Къшнър ще посетят Москва и Киев в опит за придвижване на преговорите за войната

Посещението се състои на фона на ескалация на въздушните атаки от двете страни. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украйна ще прекрати въздушните удари по време на посещението на американските представители и призова Москва да направи същото.

В отговор президентът на Русия Владимир Путин нареди от полунощ днес в продължение на три дни да не се нанасят удари по украинската столица Киев, обяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.

"Действително, такава информация постъпи от украинската страна. Президентът на Русия, върховният главнокомандващ Путин, даде указания от днес в полунощ в продължение на три денонощия да не се нанасят удари по Киев. Това е свързано с подготовката и провеждането на срещи на американците в Киев", заяви говорителят.

По-рано украински медии съобщиха, че Въоръжените сили на Украйна са обявили режим на прекратяване на огъня от полунощ на 5 септември до 8 септември. Песков каза още, че Путин ще се срещне днес с американските преговарящи Уиткоф и Къшнър. "Да, такава среща е планирана за днес", каза потвърди той.

На летището американските представители бяха посрещнати от Дмитриев, съобщи ТАСС. Последното известно посещение на Уиткоф и Къшнър в Москва беше през януари, когато двамата се срещнаха с руския президент Владимир Путин в Кремъл. Те никога не са посещавали Киев, но Зеленски заяви, че очаква двамата да пристигнат в украинската столица утре.

Уиткоф вече 8 пъти ходи в Русия, без от това да има видим ефект за спиране на войната. Според американския президент Доналд Тръмп двамата отивали с нови предложения как да бъдат спрени бойните действия.

„Изпратих Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, двама страхотни преговарящи. Те свършиха чудесна работа. Изпратихме ги, за да видим дали можем да постигнем нещо. Може би има голям шанс да го направим. Имаме идея за мир. Вижте – аз спрях осем войни. Повечето от тях, според мен, трябваше да бъдат по-трудни от тази между Русия и Украйна. Това е междуличностен проблем в Русия и Украйна. Имате президент Зеленски и президент Путин и те наистина се мразят. Знаете ли какво е омраза? Те имат сериозна омраза“, каза Тръмп.