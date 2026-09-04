Тази седмица в рубриката "Непознатите земи" репортерът на NOVA Ерик Борозенков ни повежда на разходка из златните дюни на Мароко.

Пустинята Сахара обхваща 11 страни и близо 10 милиона квадратни километра площ. Из тайните на мароканските земи се потапяме заедно с нашия основен гид в приключението Омар. „В Мароко имаме три части на пустинята. Мерцуга е първата – древното селище, което е единият вход на Сахара. Втората част наричаме Загора, но тя е по-скалиста. А третата – Шигага. Това е огромна площ”, обяснява той.

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Ако Сахара беше отделна държава, щеше да се нареди в челната петица. „Преди векове именно през Сахара са преминавали огромни кервани с камили, пренасящи сол от север и злато от земите на днешно Мали. Пътуванията са продължавали с месеци, а пустинята се е превърнала в една от най-важните търговски артерии на средновековния свят”, разказва Омар.

Снимка: Ерик Борозенков, NOVA

А най-емблематичните обитатели на пустинята, които от векове наред прекосяват дюните и задвижват търговията през безкрайните пясъци, са именно камилите.

Пълните епизоди от „Непознатите земи” - рубриката на NOVA в партньорство с Explorers Club Bulgaria, очаквайте всяка неделя в „Събуди се”.