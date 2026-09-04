Близък сътрудник на Найджъл Фараж от партията му „Реформирай Обединеното кралство“ е предложил начин за заобикаляне на избирателния закон, за да се осигури чуждестранно дарение в размер на половин милион паунда. Това става ясно от тайно заснети кадри в рамките на разследване, излъчено от Channel 4.

Дан Джукс е заснет на среща с мъж, представящ се за живеещ във Великобритания син на богат американски бизнесмен. Британското изборно законодателство казва, че дарител на политическа партия в Обединеното кралство може да бъде само регистриран в страната избирател или компания. В този случай синът би бил допустим дарител, а баща му - не.

Найджъл Фараж беше преизбран на частичните парламентарни избори във Великобритания

По-късно Channel 4 излъчи кадри от обяд в Клактон, Есекс, на който присъстват както репортерът, представящ се за сина, живеещ във Великобритания, така и неговият предполагаем американски баща. Срещу тях седят Дан Джукс и лидерът на партията Найджъл Фараж.

От партията „Реформирай Обединеното кралство“ отричат всякакво нарушение и твърдят, че е станала жертва на манипулация.

Редактор: Ивета Костадинова