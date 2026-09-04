Еврокомисарят по разширяването Марта Кос обяви, че отменя планираното си посещение в Белград заради почестите, които съпътстват връщането на тялото на бившия командир на босненската сръбска армия Ратко Младич в Сърбия от Хага, където той почина на 27 август, докато излежаваше доживотна присъда.

В публикация в платформата X Кос припомня, че Младич беше осъден за геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления. „Връщането на тленните му останки в Белград припомня на Европа за най-мрачните страници на нашата скорошна история“, написа еврокомисарят.

Ratko Mladić was convicted of genocide, crimes against humanity and war crimes. The return of his remains to Belgrade reminds Europe of the darkest pages in our recent history.



The glorification surrounding his death is incompatible with the values on which the EU path is… — Marta Kos (@MartaKosEU) September 4, 2026

„Възхваляването, което съпътства неговата смърт, е несъвместимо с ценностите, на които е изграден пътят към ЕС. Този път изисква изправяне пред миналото, истинско помирение и уважение към жертвите на военни престъпления“, заявява тя и допълва, че „ценностите, които са основата на нашето общо бъдеще, не подлежат на договаряне“, допълва още тя.

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В този контекст Кос съобщава, че е решила да не продължави с планираното си посещение в Сърбия на този етап.

Тази сутрин в Дъблин, където се провежда среща на външните министри на ЕС, Кос каза, цитирана от „Евронюз“, че връщането на останките на Младич ще бъде много важен тест за Сърбия и че начинът на организирането на погребението му ще бъде разглеждано във връзка с оценката на хармонизирането на външната политика и политиката в сферата на сигурността на Сърбия с европейската.

От своя страна ирландският министър по европейските въпроси и на отбраната Томас Бърн заяви, че присъствието на високопоставени фигури от сръбското правителство на церемониите в памет на Младич е неприемливо. Белгийският външен министър Максим Прево коментира, че „това е стъпка, която отдалечава Сърбия от фундаменталните ценности на ЕС“.

Сръбският президент Александър Вучич от своя страна определи причината за отлагането на посещението на Кос като глупава. "Обяснението бе изключително кратко, но глупаво, както обикновено. "Възхваляване" на генерал Ратко Младич, но не се казва кой е възхвалявал каквото и да е. И като не могат да намерят нищо конкретно, се занимават с подлези, надлези, трябвало да забранят на хората да отидат (на погребението), да се забрани погребението", коментира Вучич, цитиран от белградската агенция Бета.

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Тленните останки на осъдения за геноцид от международното правосъдие Младич пристигнаха вчера в Сърбия. Тялото му бе транспортирано с правителствен самолет със съдействието на Международния трибунал в Хага.

На борда на самолета е бил сръбският министър на правосъдието Ненад Вуич, както и синът на Ратко Младич Дарко. Ковчегът с тялото на Младич, обвит в националния флаг, е бил пренесен от войници от сръбската армия от самолета до автомобил, с който тялото е откарано до военна болница в Белград за аутопсия, посочва още телевизията.

Погребението на Младич ще бъде в понеделник, но още не са известни подробности дали на него ще бъдат оказани и държавни почести.

Редактор: Георги Иванов