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Метеоролозите прогнозират риск от екстремно време и нови температурни рекорди до 2027 година
Феноменът "Ел Ниньо" продължава да се засилва и може да стане най-мощният, откакто се водят наблюдения. Световната метеорологична организация предупреди за риск от екстремно време и през 2027 година.
Вероятността "Ел Ниньо" да се задържи поне до февруари е почти 100 процента. Температурата на водата в части от Тихия океан вече е с над 2 градуса над нормалното.
ООН предупреждава: „Ел Ниньо“ тласка света към екстремно време
Явлението може да предизвика суши, проливни дъждове и силни бури. Очаква се да достигне своя пик в края на тази година и да доведе до нови температурни рекорди през следващата.Редактор: Мария Барабашка
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