Феноменът "Ел Ниньо" продължава да се засилва и може да стане най-мощният, откакто се водят наблюдения. Световната метеорологична организация предупреди за риск от екстремно време и през 2027 година.

Вероятността "Ел Ниньо" да се задържи поне до февруари е почти 100 процента. Температурата на водата в части от Тихия океан вече е с над 2 градуса над нормалното.

ООН предупреждава: „Ел Ниньо“ тласка света към екстремно време

Явлението може да предизвика суши, проливни дъждове и силни бури. Очаква се да достигне своя пик в края на тази година и да доведе до нови температурни рекорди през следващата.

Редактор: Мария Барабашка