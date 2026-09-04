Руска атака срещу украинската столица Киев рани 10 души, предизвика пожар и нанесе сериозни щети на многоетажен жилищен блок.

Военната администрация на града първоначално заяви, че един човек е загинал при последното нападение, но по‑късно каза, че тази информация се е оказала невярна. Ранените са 10, включително едно дете.

Местни медии съобщиха, че по‑късно нови експлозии разтърсили града. Въздушната тревога остана в сила повече от два часа след обявяването ѝ. Президентът Володимир Зеленски отбеляза във вечерното си видеообръщение, че руски дронове повредили завод на голяма американска компания за напитки край Киев. "Това е ясен руски сигнал към Америка. Те не могат да не знаят, че това е американски обект", подчерта той.

17 души, сред които три деца, пострадаха при руска атака с дронове в Одеса

Властите казаха, че няма пострадали при удара близо до град Бровари, източно от столицата.

Украински удар уби четирима души, включително двама медицински служители, при атака в граничната руска Белгородска област. Трима души били ранени.

Ръководителят на контролираните от Русия части на Донецка област в Източна Украйна заяви, че трима цивилни загинали при удари с дронове на три отделни места в региона.

Украински удар с дрон предизвика и пожар в петролен склад в руския черноморски град Сочи, съобщиха властите в Краснодарски край.

Редактор: Дарина Методиева