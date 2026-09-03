Седемнадесет души, сред които три деца, пострадаха при нощната атака с дронове в Одеса. Това съобщи началникът на Одеската градска военна администрация Сергей Лисак в Telegram.На всички е оказана необходимата медицинска помощ.

Ударена е многоетажна жилищна сграда, като щети са нанесени на 20 апартамента от 10-и до 17-и етаж, както и на 12 леки коли, паркирани до блока.

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Разгърнат е оперативен щаб, където пострадалите жители могат да получат необходимата помощ и консултации. Междувременно всички съответни служби ликвидарат последиците от нощната атака, предаде кореспондентът на БТА в Одеса Светлана Драгнева.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50–60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградския, Измаилския и Белгород-Днестровския район.

Редактор: Дарина Методиева