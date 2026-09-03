На 31 август Министерството на правосъдието на САЩ обяви многонационална операция с цел да се прекъсне дейността на ботнета и зловредния софтуер, известни като „Sality“, и да се унищожи неговата инфраструктура. Операцията включваше действия в САЩ, България, Унгария и Румъния, в сътрудничество с партньорите от частния сектор CrowdStrike и фондация „Shadowserver“,

„Киберпрестъпниците, ботнетите и зловредният софтуер представляват ясна и непосредствена опасност за сигурността и икономиката на нашата страна“, заяви първият помощник-прокурор на САЩ Бил Есайли. „Тази успешна операция за ликвидиране на ботнета „Sality“ показва, че чрез съвместна работа публичният и частният сектор могат да бъдат мощна сила за добро“, допълни той.

„Сътрудничеството между международни правоохранителни органи и партньори от частния сектор само засилва капацитета на ФБР в областта на киберсигурността и нашите усилия за неутрализиране на заплахата, представлявана от ботнет „Sality“, заяви Патрик Гранди, заместник-директор, отговарящ за регионалния офис на ФБР в Лос Анджелис. Той допълни, че ФБР ще продължи да работи с партньорите си, за да предотврати по-нататъшни кибератаки и кражби от жертви в Съединените щати.

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„Защитата на целостта на информационната мрежа на Министерството на отбраната от явни заплахи като ботнета „Sality“ е наш основен приоритет“, заяви специалният агент Кенет ДеЧелис, ръководител на киберотдела към Службата за криминални разследвания в областта на отбраната към Инспектората на Министерството на отбраната. По думите му това съобщение е резултат от общата ангажираност и дългогодишното партньорство между международните правоохранителни органи и частния сектор.

От 2003 г. насам ботнетът „Sality“ инсталира зловреден софтуер на компрометирани устройства, което позволява кражба на криптовалута и кибератаки срещу жертви в Съединените щати и в чужбина.

Компютрите на жертвите, заразени със Sality, бяха част от P2P (peer-to-peer) ботнет – мрежа от компютри (всеки от които е „бот“), заразени със зловредния софтуер Sality и контролирани от оператора на Sality. P2P ботнетът е децентрализирана мрежа от ботове, които комуникират директно помежду си, за да обменят команди. Собствениците на заразените компютри обикновено не подозират, че устройствата им са били откраднати и превърнати в ботове от Sality.

В понеделник екипът за противодействие на вражески операции на CrowdStrike, в сътрудничество с Министерството на правосъдието, ФБР, Службата за криминални разследвания в областта на отбраната, международни правоохранителни органи и партньори от частния сектор, проведе операция за привличане на трафик в пирингова мрежа и координирано прекъсване на дейността на ботнета Sality.

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Като част от международната операция Министерството на правосъдието, ФБР и Службата за криминални разследвания в областта на отбраната конфискуваха домейни, свързани със Sality, в Съединените щати. Международните партньори от правоохранителните органи в България, Унгария и Румъния предприеха действия срещу допълнителни домейни, свързани със Sality, хоствани в Европа.

В рамките на тези усилия частният партньор от сектора – фондация „The Shadowserver Foundation“ – работи съвместно с доставчиците на интернет услуги и екипите за реагиране при инциденти, свързани с компютърна сигурност, за да идентифицира заразените системи и да съдейства за уведомяването на жертвите и отстраняването на последиците.

Разследващите и прокурорите от различни юрисдикции оказаха решаваща помощ, включително Главната дирекция за борба с организираната престъпност в България, Отделът за киберпрестъпления към Националното бюро за разследвания в Унгария, Румънската полиция / Дирекцията за борба с организираната престъпност / Централната единица за киберпрестъпления в Румъния, Евроюст и Европол. Службата за международни въпроси към Министерството на правосъдието оказа значителна помощ.

Помощник-прокурорът на САЩ Лорен Рестрепо от Отдела за национална сигурност, заедно с регионалния офис на ФБР в Лос Анджелис и Службата за криминални разследвания в областта на отбраната, ръководеше усилията на САЩ.