Отдавна тлеещ международен проблем заплашва да се разгори отново. Президентът на Аржентина Хавиер Милей засили напрежението с Обединеното кралство по повод Фолклендските острови, като предупреди, че ще наложи икономически санкции на фирми, които добиват нефт в близост до британската отвъдморска територия.

В обръщение към нацията Милей заяви, че „ветровете на промяната“ подкрепят претенциите на Аржентина към островите, след като американският президент Доналд Тръмп намекна, че Съединените щати няма да помогнат на Великобритания при евентуален бъдещ конфликт за островите.

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„Фолклендските острови принадлежат на Аржентина както по история, така и по право. По този въпрос няма спор. Островите са били част от аржентинската територия още от самото създаване на нашата нация. През 1833 г. Обединеното кралство окупира Фолкландските острови, изгони аржентинските власти и установи колониален режим, който продължава и до днес. Това означава, че островитяните, като население, насадено на узурпирана територия, нямат легитимно право на самоопределение. Всеки аргумент, основан на референдуми, проведени на островите, е невалиден”, категоричен е Хавиер Милей.

Фолклендските острови – британска отвъдморска територия, отдавна са предмет на териториални претенции от страна на Аржентина, която ги нарича Малвински острови.

Редактор: Дарина Методиева