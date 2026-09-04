Братята Андрю и Тристан Тейт са предадени на съд от прокурори от Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма.

Андрю е обвинен в трафик на непълнолетни, пране на пари, сексуални действия с непълнолетна и въздействие върху свидетелски показания. Брат му Тристан е обвинен в съучастие. Делото е внесено в съда в Букурещ.

По данни на разследването между 2012 г. и декември 2021 г. Андрю Тейт е вербувал момиче, което е било на 15 години, и го е експлоатирал сексуално във Великобритания и Румъния. Прокурорите твърдят, че той я е заблудил относно намерението си да започне връзка с нея, след което е упражнявал натиск чрез заплахи, емоционално изнудване, контрол, наблюдение и физическа агресия.

Арестуваха братята Андрю и Тристан Тейт в Маями

Жертвата е била принудена да създава порнографски материали и да извършва дейности чрез видеочат на различни платформи. По-късно тя многократно е била транспортирана от Великобритания до Румъния и настанявана във Волунтари, Тунари и района на Пипера, където е продължила дейността си.

Според обвинението двамата братя са получили над 1,25 милиона долара от сексуалната експлоатация на непълнолетна жертва.

Редактор: Ивайла Маринова