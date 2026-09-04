Сръбският президент Александър Вучич няма да присъства на погребението на бившия командир на босненската сръбска армия Ратко Младич, което ще се състои в понеделник в Белград. Като причина той посочи служебни ангажименти, съобщи сръбската обществена телевизия РТС.

Вучич обясни, че в понеделник и вторник му предстои официално посещение в Узбекистан, което е било планирано преди четири месеца.

„Дали съм направил всичко необходимо и всичко възможно, за да протече погребението на Младич по достоен начин, по сериозен и отговорен начин? Точно това направих“, заяви сръбският президент пред местни медии.

Той подчерта, че решението как да бъде организирано погребението е на семейството на Младич, а не на държавата.

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Младич почина на 27 август на 84-годишна възраст в ареста на Международния остатъчен механизъм за наказателни съдилища в Схевенинген. Според сръбски медии и неговото семейство той е искал да бъде погребан в Топчидерското гробище в Белград, където е погребана и дъщеря му.

Първоначално беше съобщено, че Младич ще бъде погребан с най-високи военни и държавни почести. Впоследствие обаче Вучич заяви, че единствено семейството му може да реши как и къде да бъде погребан.

Синът му Дарко Младич съобщи, че поменът ще се състои утре, а погребението ще бъде в понеделник, 7 септември. Той призова за въздържане от провокации и опити да се попречи на церемонията.

По думите му интерес към погребението е проявен както от Сърбия и Република Сръбска, така и от други държави, сред които България, Гърция, Русия, Чехия, Полша, Австралия и САЩ.

„Подчертавам, че това е едно народно погребение. Както знаете, аз не се занимавам с политика и не бих се месил в нея“, заяви Дарко Младич. Той публично благодари и на президента Вучич за подкрепата му към семейството.

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Ратко Младич беше осъден на доживотен затвор за геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления, извършени по време на войната в Босна и Херцеговина между 1992 и 1995 г. След края на войната той се укрива в продължение на години, преди да бъде арестуван в Сърбия през 2011 г.

Съдът го призна за виновен за геноцид заради убийството на около 8000 бошняци в Сребреница през юли 1995 г., както и за преследване и насилствено преместване на бошняци и хървати, терор над цивилното население по време на обсадата на Сараево и вземане на служители на ООН за заложници.

До смъртта си Младич беше задържан под надзора на международните съдебни институции в Хага.

Редактор: Георги Иванов