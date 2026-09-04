52-годишен български гражданин е задържан в Северна Гърция за незаконен превоз на мигранти, съобщи солунският новинарски портал „Тестивал“, позовавайки се на данни от гръцката полиция, предаде кореспондентът на БТА в Атина Иван Лазаров.

Българинът е бил задържан вечерта на 1-и септември при проверка в района на тол пунктовете край Аспровалта, докато пътувал по маршрута Кавала – Солун. Според медията той управлявал лек автомобил, с който незаконно превозвал чужденци без необходимите документи.

Спад на нелегалните мигранти през България

При друга проверка в същия район бил задържан и 37-годишен сръбски гражданин по аналогичен случай. Един от превозваните мигранти бил открит в багажното отделение на автомобила.

При полицейската операция са иззети парични суми и четири мобилни телефона, използвани от задържаните за комуникация.

Редактор: Цвета Лазаркова