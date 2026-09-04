Снимка: АП/Kevin Frayer
Това установи разследване на инцидент със самолет на компанията
Разследването на инцидент със самолет на индийската авиокомпания „Еър Индия“, изгубил рязко височина по време на полет миналия месец, разкри, че няколко от хидравличните системи са били в неизправност и потвърди положителна проба за употреба на психотропно вещество от пилота, предаде „Франс прес“.
На 4 август тази година самолетът модел „Еърбъс А320“ превозваше 137 пътници и осем членове на екипажа, когато рязко изгуби височина по време на полет между тайландския град Пукет и индийската столица Делхи. 24 души бяха ранени. По-късно самолетът беше стабилизиран и кацна безпроблемно.
„Еърбъс“ и Френската служба за разследване и анализ на сигурността на гражданската авиация участват в разследването на инцидента, който беше определен като „сериозен“ от властите в Делхи.
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Предварителен доклад от индийски следователи разкрива, че системата за управление на самолета е засякла отказ на три хидравлични системи в продължение на няколко секунди, след което е отчела „проблеми с височината“.
Хидравличната повреда е довела до изключването на автопилота и до задействането на аларма за прекратяване на полета, която е била в сила две секунди. След това неизправността е прекратена, а самолетът се е върнал към нормалното си състояние, гласи докладът.
Документът обаче изважда на преден план факта, че пилотът е дал положителна проба за „употребата на неуточнено психотропно вещество“. След възникването на инцидента местни медии информираха, че командирът на самолета е пушил канабис. Според следователите тази информация „дава сериозен повод за тревога“.
След този инцидент авиокомпанията „Еър Индия“ въведе задължителни тестове за употреба на наркотици на пилотните екипи, отбелязва АФП.Редактор: Цвета Лазаркова
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