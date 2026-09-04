Разследването на инцидент със самолет на индийската авиокомпания „Еър Индия“, изгубил рязко височина по време на полет миналия месец, разкри, че няколко от хидравличните системи са били в неизправност и потвърди положителна проба за употреба на психотропно вещество от пилота, предаде „Франс прес“.

На 4 август тази година самолетът модел „Еърбъс А320“ превозваше 137 пътници и осем членове на екипажа, когато рязко изгуби височина по време на полет между тайландския град Пукет и индийската столица Делхи. 24 души бяха ранени. По-късно самолетът беше стабилизиран и кацна безпроблемно.

„Еърбъс“ и Френската служба за разследване и анализ на сигурността на гражданската авиация участват в разследването на инцидента, който беше определен като „сериозен“ от властите в Делхи.

Индийският премиер намали автомобилите в кортежа си, за да пести гориво

Предварителен доклад от индийски следователи разкрива, че системата за управление на самолета е засякла отказ на три хидравлични системи в продължение на няколко секунди, след което е отчела „проблеми с височината“.

Хидравличната повреда е довела до изключването на автопилота и до задействането на аларма за прекратяване на полета, която е била в сила две секунди. След това неизправността е прекратена, а самолетът се е върнал към нормалното си състояние, гласи докладът.

Документът обаче изважда на преден план факта, че пилотът е дал положителна проба за „употребата на неуточнено психотропно вещество“. След възникването на инцидента местни медии информираха, че командирът на самолета е пушил канабис. Според следователите тази информация „дава сериозен повод за тревога“.

След този инцидент авиокомпанията „Еър Индия“ въведе задължителни тестове за употреба на наркотици на пилотните екипи, отбелязва АФП.

Редактор: Цвета Лазаркова