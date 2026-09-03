Сингълът на Ариана Гранде „Hate That I Made You Love Me“ оглави класацията на Spotify за най-стриймваните песни на лятото на 2026 г. Песента дебютира на първо място в британската класация за сингли и се изкачи до върха на глобалната класация на Spotify, където остана 22 дни.

33-годишната певица прекара общо 89 дни в глобалния топ 10 на платформата. От там посочиха, че сингълът е допринесъл за това през август Ариана Гранде да премине границата от 100 милиона месечни слушатели.

Ариана Гранде обяви, че се оттегля от публичния живот (ВИДЕО+СНИМКА)

Новината идва само дни след като изпълнителката приключи разпродадената си поредица от 10 концерта в лондонската „O₂ Арена“. Това беше последният концерт от световното ѝ турне, преди да се оттегли от публичния живот. Носителката на награда „Грами“, която получи номинация за „Оскар“ за ролята си на Глинда във филмовата адаптация на „Злосторница“, издаде песента през май. Тя е част от новия ѝ албум „Petal“.

Хитът „Rein Me In“ на Оливия Дийн и Сам Фендър също попадна сред песните, определили звученето на лятото според Spotify. Песента наскоро счупи рекорд от 1953 г. за най-дълго задържал се сингъл на първо място в класацията. Според Official Charts Company тя е прекарала общо 23 непоследователни седмици на върха.

Американската певица и автор на песни Ела Лангли също получи признание за своя летен химн „Choosin’ Texas“, който стана популярен в социалните мрежи. Кънтри песента прекара 98 дни в глобалния топ 50 на Spotify, а най-много слушания за един ден отчете на 12 юни. От платформата посочиха, че през това лято тя е била 70 дни на първо място в САЩ.

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„Dai Dai“ на Шакира и Burna Boy също беше обявена за една от песните на лятото на Spotify заради своя „заразителен“ и „обединяващ“ характер. Песента прекара 37 дни на първо място в глобалната класация на Spotify и се превърна в най-стриймваното музикално видео на платформата. Най-много слушания тя отчете на 20 юли. Според Spotify песента е допринесла за успеха на Шакира в платформата през лятото, а през юли броят на месечните ѝ слушатели е надхвърлил 100 милиона.

„Spend Dat“ на Yung Miami допълва челната петица на Spotify с песните на лятото. Платформата определи парчето като „неизбежен хип-хоп химн“, задвижван от изключително запомнящ се припев и силна парти енергия. Песента отбеляза ръст от над 200% в броя на слушанията, а броят на слушателите на Yung Miami се увеличи четирикратно – от 1,6 милиона през май до 6,3 милиона през август.

Списъкът с песните на лятото за 2026 г. е съставен от редакционния екип на Spotify въз основа на данни за слушанията, културното влияние и редакционната оценка на платформата.

Редактор: Цвета Лазаркова