През 2023 година Ибрахим Ердемоглу оглавяваше класацията на най-богатите хора в Турция със състояние от 5 милиарда и 300 милиона долара. Само три години по-късно активите му са се стопили до 1 милиард долара и той заема едва 28-ма позиция в актуалния списък на милиардерите според турските медии.

Основната причина за финансовия колапс е сериозният спад в стойността на акциите на неговата компания. Въпреки големия интерес на инвеститорите в периода след пандемията книжата на дружеството поевтиняха с 50 процента през последната година. Самият Ердемоглу призна пред финансовите медии че цената на акциите е била изкуствено надценена от пазара което е създало спекулативен балон.

Финансовите анализи показват че Ердемоглу Холдинг е реализирал масови продажби на акции и е претърпял размиване на капитала. Негативно влияние оказаха също глобалното забавяне в текстилния и химическия сектор което намали маржовете на печалба на компанията. В момента лидер в класацията на милиардерите в Турция е Мурат Юлкер със състояние от 5,3 милиарда долара.

Редактор: Мария Барабашка