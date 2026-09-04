Американското правителство наложи нови санкции на Куба в нов опит да задуши икономиката на острова и да задълбочи кризата.

Сред засегнатите от санкциите са Фидел Ернесто Кастро, внук на бившия президент Раул Кастро, и кубинската компания за внос на оборудване за нефтената индустрия "Абапет". Компанията отговаря за вноса на специално оборудване и резервни части, необходими за поддържането на разпадащата се електрическа мрежа на Куба.

Срив на националната мрежа остави Куба без ток

Санкциите имат за цел да извадят от строя жизненоважната техника и да задълбочат енергийната криза. Блокиранията на електрозахранването в цялата страна стават все по-чести, а ежедневните прекъсвания в Куба вече надхвърлят 24 часа, тъй като остарялата мрежа отказва. Междувременно резервите от гориво намаляват, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп в края на януари заплаши с мита всяка страна, която продава или доставя петрол на острова.

Държавният департамент на САЩ обяви санкциите само часове след като кубински представители проведоха пресконференция, за да споделят повече подробности за историческите икономически реформи, одобрени през юни.

Редактор: Дарина Методиева