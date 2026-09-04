Правителството на премиера Джорджа Мелони стана днес най-дълголетното в Италианската република. То подобри рекорда за най-дълго управление, поставен от второто правителство на Силвио Берлускони. Към днешна дата кабинетът на Мелони официално е на власт вече 1413 дни.

Мелони официално дойде на власт на 22 октомври 2022 г., след като оглавяваната от нея дясноцентристка коалиция спечели предсрочните парламентарни избори. Тя е и първата жена премиер на Италия, откакто страната става република след Втората световна война.

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В 80-годишната си история Италианската република е имала общо 68 правителства, които са били оглавявани от 31 премиери.

Редактор: Дарина Методиева