Белият дом представи нова онлайн платформа, в която част от политиките и инициативите на президента на САЩ Доналд Тръмп са превърнати във видеоигри.

Платформата носи името „Arcade“ и е достъпна директно през официалния сайт на Белия дом. Дизайнът ѝ наподобява ретро зала, а при стартирането ѝ потребителите могат да избират между пет игри. Белият дом загатва, че предстои добавянето и на още една.

Игрите са вдъхновени от познати аркадни формати, но сюжетите им препращат към политически приоритети на администрацията на Тръмп - от имиграцията и охраната на южната граница до здравословното хранене и спестовните сметки за деца.

Една от игрите се казва „Построй стената“ и препраща директно към една от най-разпознаваемите политики на Тръмп - изграждането и укрепването на стената по границата с Мексико.

В „Rio Run“ действието се развива по река Рио Гранде, а темата отново е контролът по южната граница на САЩ.

„Flappy Bill“ поставя играча в ролята на белоглав орел, който лети над Националната алея във Вашингтон и трябва да пренесе законопроект през различни препятствия.

Друга игра - „Supply Line“ - е свързана с инициативата „Направи Америка здравословна отново“. Играчът трябва да сортира хранителни продукти по поточна линия и да отстранява тези, които не отговарят на зададените критерии за училищното хранене.

Петата игра е „Trump Savings Tycoon“. Тя е посветена на програмата „Trump Accounts“ за спестовни сметки за американски деца, като задачата е да бъдат натрупвани средства.

Белият дом официално рекламира новата платформа и чрез профилите си в социалните мрежи. На сайта вече се появи и съобщение „Очаквайте скоро“, придружено от обещанието, че предстои „ново приключение“, без засега да се разкрива каква ще бъде следващата игра.

Така администрацията на Тръмп използва един необичаен за Белия дом формат, за да представи част от политическите си послания - този път не чрез традиционни речи и публикации, а чрез онлайн игри.

Редактор: Цветина Петкова