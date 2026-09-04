-
Двамата българи остават в ареста след палежа край отбранителни предприятия в Мюнхен
-
Скандал около партията на Найджъл Фараж: Тайно заснети кадри показват среща с предполагаем американски дарител
-
Спецчасти щурмуваха дома на трети българин след атаката в Мюнхен
-
Докараха тялото на Ратко Младич в Белград, очакват десетки хиляди на погребението (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
Русия закрива германския „Гьоте - институт“ в страната
-
Каква е последната информация за атаката, за която Берлин обвини Москва
Петима души са ранени при нападението
Руски дрон е ударил централата на Службата за сигурност на Украйна в центъра на Киев, обяви президентът Володимир Зеленски. Петима души са били ранени при нападението.
Дронът е бил насочен директно срещу сградата, която се намира точно срещу църквата Света София. От мястото се издига гъст, черен дим.
Руска атака срещу Киев: 10 души са ранени, сред тях и дете
A Russian drone hit the SBU building on Volodymyrska in Kyiv, targeting acting chief Poklad's office. He wasn't there. Russians also struck the SBU near Zoloti Vorota metro station. pic.twitter.com/dLVEVroaUI— WarTranslated (@wartranslated) September 4, 2026
"Разговарях с ръководителя на СБУ Олександър Поклад. За съжаление, руски дрон е ударил централната сграда на СБУ на улица „Володимирска“ в Киев, срещу катедралата „Света София“. Всички аварийни и спасителни служби са на място. Всички пострадали ще получат необходимата медицинска помощ" , написа президентът на Украйна в Х.
I spoke with the Head of the Security Service of Ukraine, Oleksandr Poklad. Unfortunately, a Russian drone struck the central building of the Security Service of Ukraine on Volodymyrska Street in Kyiv, across from St. Sophia Cathedral. All emergency services are on the scene.…— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 4, 2026
По думите му дронът е бил насочен директно към кабинета на ръководителя на СБУ в сградата. "Поставих на Поклад задачата да отговори на руснаците за този удар по адекватен, осезаем и, ако е възможно, огледален начин, когато всичко бъде подготвено. Нашите военни ще подкрепят този отговор" , допълва още Зеленски.
Редактор: Никола Тунев
MAJOR DEVELOPMENT— WW3 Monitor (@WW3_Monitor) September 4, 2026
ZELENSKY: RUSSIA HAS JUST TRIED TO ASSASSINATE THE HEAD OF THE SECRET SERVICE OF UKRAINE IN KYIV, UKRAINE
🇺🇦🇷🇺‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️ pic.twitter.com/cA2RXOBx5P
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни