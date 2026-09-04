Петима души са ранени при нападението

Руски дрон е ударил централата на Службата за сигурност на Украйна в центъра на Киев, обяви президентът Володимир Зеленски. Петима души са били ранени при нападението.

Дронът е бил насочен директно срещу сградата, която се намира точно срещу църквата Света София. От мястото се издига гъст, черен дим.

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"Разговарях с ръководителя на СБУ Олександър Поклад. За съжаление, руски дрон е ударил централната сграда на СБУ на улица „Володимирска“ в Киев, срещу катедралата „Света София“. Всички аварийни и спасителни служби са на място. Всички пострадали ще получат необходимата медицинска помощ" , написа президентът на Украйна в Х.

По думите му дронът е бил насочен директно към кабинета на ръководителя на СБУ в сградата. "Поставих на Поклад задачата да отговори на руснаците за този удар по адекватен, осезаем и, ако е възможно, огледален начин, когато всичко бъде подготвено. Нашите военни ще подкрепят този отговор" , допълва още Зеленски.

Редактор: Никола Тунев

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