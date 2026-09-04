Четирима унгарски туристи бяха изгонени от ресторант на хърватския остров Крък, след като пожелали да поръчат само палачинки. Случаят предизвика разгорещена дискусия в социалните мрежи.

По разказа на майката на един от мъжете четиримата приятели чакали около 10-15 минути за маса в популярен ресторант. Когато сервитьорът дошъл, всеки от тях поръчал палачинки на цена от седем евро, което означавало обща сметка от 28 евро. Според тяхната версия сервитьорът реагирал остро и ги попитал защо искат да поръчат само десерт по време на вечерния пик. Тъй като пред заведението чакали други клиенти, той ги помолил да освободят масата и да напуснат.

(BURNA RAZPRAVA) Gostoljubje na vrhuncu: Na Krku želeli le palačinke, nato pa presenečenje - natakar jih je prosil, naj odidejo https://t.co/VYy3KPqy6h — Večer (@vecer) September 4, 2026

Част от потребителите на социалните мрежи осъдиха политиката на ресторанта, като посочиха, че клиентите сами трябва да решават какво да поръчат и че 28 евро за четири порции палачинки не е незначителна сума. Други застанаха на страната на заведението с аргумента, че маса за четирима в най-натоварените часове може да донесе значително по-голям приход, ако гостите поръчат пълноценно хранене.

Как се приготвят палачинки по нидерландски (ВИДЕО)

Подобни практики се срещат и в други популярни туристически дестинации, където някои ресторанти не желаят големи маси да бъдат заети от клиенти, които поръчват само напитки, кафе или десерт.

В Хърватия обаче няма общо правило, което да позволява на ресторантите да изискват минимална сума за консумация, обясни Мира Хорват – старши представител на Хърватския туристически съвет в Унгария, потърсена за коментар по случая. По думите ѝ ресторантите са длъжни ясно да посочват цените и условията за продажба и да се придържат към тях. От туристическия съвет са изразили съжаление за преживяното от унгарските туристи и надежда, че става дума за изолиран случай.

Mađari pišu o incidentu s Krka: "Turisti izbačeni iz restorana jer su naručili samo palačinke"👇https://t.co/IMNvhrFAqw pic.twitter.com/3UkWFXtXtq — Morski.hr (@Morski_hr) September 4, 2026

При съмнение за нарушение гостите могат да се обърнат към Държавния инспекторат или да подадат жалба директно до заведението, което е длъжно да отговори в определения от закона срок.

Случаят идва на фона на зачестили онлайн дискусии за цените, качеството на храната и обслужването по хърватското крайбрежие. През последните години туристи критикуват високите цени в дестинации като Сплит, Дубровник и Хвар, макар отделните случаи да не могат да бъдат приемани като обща оценка за хърватския туризъм.

Редактор: Дарина Методиева