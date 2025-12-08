Палачинките се срещат в безброй разновидности по целия свят. Може би сте опитвали Crêpe във Франция и пухкави палачинки от САЩ. Те са любими и в Нидерландия, но там са известни като Pannenkoeken. Това ли са най-добрите палачинки в света? Нидерландските Pannenkoeken могат да бъдат сладки или солени. Как ги приготвят - разказва „Дойче Веле”:

Палачинките в Нидерландия са по-тънки от американските, но по-дебели от френските.

Палачинки могат да се намерят във всяка част на страната и в столицата Амстердам. Ресторантът „Къща за палачинки“ има само четири маси, така че трябва да резервирате. Тук пържат палачинки вече 60 години. Идват посетители от цял свят.

Шеф Тото Янсен пържи палачинки тук от 2012 г. Рецептата за тесто е лесна, или поне изглежда така.

„Трябва само брашно за сладкарски изделия, пълномаслено мляко и малко яйца. Това е най-важното. Правим и нещо друго, но то е тайна", казва готвачът.

Преди да започне да пържи, Тото трябва да приготви съставките за гарнитурите. Някои от продуктите в списъка му не се свързват с палачинки. От своя надежден биомесар той взема бекон и шунка.

„Да, по-скъпо е, но ние се грижим за хуманното отношение към животните и затова идваме тук. Знаем, че животните имат щастлив живот. Прасетата се отглеждат от монаси в Южна Нидерландия. Това е много важно за нас", казва Тото Янсен.

Pannenkoeken са подобни, но не идентични с poffertjes, които се пържат в специален тиган и се сервират с бучки масло и малко пудра захар отгоре. Poffertjes са мини палачинки, така че са по-малки, затова получавате около 10 в една порция. Те са и по-пухкави.

Тото пържи тестото си в тиган с масло. Щом горната част изглежда суха, той я обръща. Но как предотвратява залепването на палачинките за тигана и как стават хубави и златистокафяви?

„Съществува нидерландски мит, че първата палачинка винаги се проваля, но тайната е да изчакате тиганът наистина да се нагорещи, преди да излеете тестото. Следете внимателно огъня", съветва Тото Янсен.

Pannenkoeken могат да се гарнират с много неща. „Къщата за палачинки“ предлага около 50 варианта. Сладки или солени, сутрин, обед или вечер — pannenkoeken са кулинарна класика, която всеки трябва да опита.

Редактор: Ина Григорова