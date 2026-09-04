Бързо прекратяване на конфликта между САЩ и Иран изглежда все по-малко вероятно. Двете страни продължават да си разменят удари и остри предупреждения, докато Вашингтон засилва икономическия натиск върху Техеран.

Само преди дни САЩ обявиха нов етап от стратегията си - мащабна икономическа блокада срещу Иран и държавите, които продължават да търгуват с него. Целта е натискът да принуди иранското ръководство да се върне на масата за преговори и да прекрати действията си срещу корабоплаването в Ормузкия проток.

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Стратегическият морски маршрут е до голяма степен блокиран, откакто САЩ и Израел започнаха военната операция през февруари. Меморандумът за разбирателство, подписан през юни, който предвиждаше постоянно прекратяване на огъня и постигане на споразумение в рамките на 60 дни, вече изтече.

Снимка: БГНЕС

На фона на продължаващия конфликт трима експерти очертават различни възможни сценарии за неговия край.

► Вашингтон разчита натискът да отслаби Техеран

Според Джейсън Кембъл, старши сътрудник в Института за Близкия изток във Вашингтон, все още няма пълна яснота какви са крайните стратегически цели на САЩ спрямо Иран. По думите му първоначалната идея, че военната сила ще бъде достатъчна за бърза победа, не се е оправдала. Затова Вашингтон все повече комбинира военни действия с икономически натиск.

Кембъл смята, че американската администрация в момента е склонна да поддържа своеобразно статукво - икономическата блокада да продължи, а срещу иранските способности за блокиране на корабоплаването периодично да бъдат нанасяни удари.

Надеждата на Вашингтон е санкциите да принудят Техеран да започне преговори от по-слаба позиция.

Снимка: БТА

В същото време американските сили са успели да запазят ограничено движение на кораби през Ормузкия проток, което според експерта е помогнало да се избегне рязък скок в цените на петрола и по-сериозен удар върху световната икономика.

Въпреки това Кембъл предупреждава, че Иран вероятно ще поиска висока цена за прекратяването на конфликта - условия, които може да се окажат политически неприемливи за администрацията на Доналд Тръмп.

► Техеран изчаква американски отстъпки

Д-р Анисе Басири Табризи от Chatham House - водещ световен аналитичен и политически институт, базиран в Лондон, който предоставя независим анализ и насърчава дебата по въпросите на международните отношения, смята, че последните военни удари не са променили съществено позицията на Иран.

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Според нея Техеран се подготвя за още по-силен икономически натиск, като същевременно очаква конфликтът да продължи с периодични атаки. Иран вероятно ще се стреми да отговаря на ударите пропорционално, за да не допусне ескалация в по-мащабна война.

Снимка: БГНЕС

Иранската икономика вече е силно засегната от конфликта, а към това се добавят и дългогодишните структурни проблеми. Въпреки това според Табризи няма признаци, че икономическият натиск скоро ще накара Техеран да промени позицията си.

Това обаче не означава, че Иран не търси начин да прекрати конфликта. По-скоро Техеран изчаква Вашингтон да се върне към договореностите от юнския меморандум или да предложи конкретна отстъпка.

Основната цел на иранските ръководство и режим е да не изглежда, че отстъпват пред американския натиск.

► Връщане към споразумението може да бъде изходът

Най-ясен път към прекратяване на конфликта вижда Никълъс Хоптън, изтъкнат сътрудник по международна сигурност в Кралския институт за обединени служби (RUSI) и бивш британски посланик в Иран.

Според него последното засилване на военните действия няма да доведе до капитулация на Техеран.

Хоптън също така поставя под съмнение ефективността на едностранните американски санкции. Причината е, че Китай, Русия и други държави, които поддържат търговски отношения с Иран, едва ли ще ги подкрепят.

Допълнителен проблем за Вашингтон е Ормузкият проток. Иран все още има възможност да нарушава корабоплаването през него, което му дава значителен лост върху световната икономика.

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Според Хоптън Вашингтон вече разполага с потенциален изход от конфликта - връщане към преговорите по споразумението, очертано в меморандума от юни. Подобна сделка би могла да даде на САЩ политическа победа, като същевременно отслаби твърдолинейните сили в Ислямската република и създаде гаранции, че Иран няма да се сдобие с ядрено оръжие.

Снимка: БТА

Ключов елемент от подобно споразумение би било премахването на американските санкции срещу Иран.

Хоптън смята, че в дългосрочен план това може да отслаби икономическото влияние на Корпуса на стражите на ислямската революция (КСИР). По-активното икономическо взаимодействие между Иран и останалия свят би могло постепенно да доведе и до политически и социални промени в страната.

Този сценарий обаче няма да бъде лесен за реализиране заради силното присъствие на КСИР в иранската икономика. Според Хоптън той би могъл да проработи единствено при достатъчно време и стратегическо търпение от страна на САЩ и техните партньори.

Засега обаче най-вероятният сценарий остава продължаването на конфликт без ясен победител - ситуация, която според експертите носи сериозни рискове както за Иран и САЩ, така и за световната икономика.

Редактор: Георги Иванов