Телата на още две жертви са извадени от останките на пътническия ферибот, който потъна край бреговете на Кипър, съобщи лидерът на кипърските турци Юнал Юстел. С тях потвърденият брой на загиналите достигна 12, а 16 души продължават да са в неизвестност, заяви той.

На борда му са пътували общо 267 пътници и членове на екипажа. Фериботът се преобърна и потъна в неделя следобед, след като отплава от севернокипърското пристанище Кирения за турския град Ташуджу.

Жертвите на преобърналия се край Кипър ферибот станаха 10

Два издирвателно-спасителни кораба на турските военноморски сили се включиха в операцията. Те разполагат с подводни апарати, способни да достигнат останките на ферибота на дълбочина около 550 метра. Пред журналисти в Кирения, известна на турски като Гирне, Юстел уточни, че новооткритите тела са на две жени. По-рано бяха извадени телата на мъж и жена.

„Издирването на 16-те изчезнали продължава без прекъсване, денонощно, със силната подкрепа на Република Турция и участието на всички компетентни служби. Екипите работят при изключително трудни условия“, каза Юстел.

Операцията се провежда на около 7,5 километра от брега. Оцелели разказаха, че ширококорпусният катамаран започнал да се накланя и да се пълни с вода, след като под палубата се чули няколко силни шума. Това предизвикало паника на борда.

Ферибот с близо 270 души потъна край Северен Кипър, има загинали (ВИДЕО)

Част от пътниците останали блокирани в салона, докато водата нахлувала, а плавателният съд се накланял на една страна.

Осем членове на екипажа и директор на компанията собственик са задържани. Разследват се още петима души, сред които служители на компанията и представители на пристанищните власти.

Редактор: Никола Тунев