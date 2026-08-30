Ферибот с близо 270 души потъна край Кирения, в северната част на Кипър. При инцидента са загинали най-малко 8 души, съобщава CNN. Към момента тече спасителна операция в Средиземно море.

Премиерът на признатата единствено от Турция Севернокипърска турска република (СКТР) Юнал Юстел заяви пред турски медии, че 237 души са били спасени от плавателното средство, а издирването на други 23 души продължава. По думите на Юстел фериботът се е преобърнал „заради тежките метеорологични условия”. Нито един от спасените не е в критично състояние.

Фериботът „Фило Джет” е превозвал 259 пътници и 8 членове на екипажа от Кирения към Ташуджу в Южна Турция, когато е започнал да се пълни с вода само на 7 км от бреговете на Кипър, съобщи турското вътрешно министерство. "Веднага след инцидента започнахме обширни операции по издирване и спасяване в сътрудничество с властите на Севернокипърската турска република. В резултат на тези усилия 237 пътници и членове на екипажа бяха спасени безопасно. За съжаление 7 от нашите братя и сестри загубиха живота си. Усилията за достигане до тези, които все още са в неизвестност, продължават без прекъсване", заяви президентът на Турдия Реджеп Тайип Ердоган.

Според свидетели вода започнала да влиза откъм кърмата на кораба. Капитанът опитал да се върне в пристанището, но не успял и плавателният съд се преобърнал.

Един загинал и двама ранени след силна буря в Кипър

Кадри от мястото на инцидента показват десетки хора върху борда на ферибота, както и други, облечени със спасителни жилетки, във водата.

DENİZDE CAN PAZARI: KURTARILMAYI BEKLEYEN YÜZLERCE YOLCU, TERS DÖNEN GEMİNİN ÜZERİNDE BEKLİYOR!



Girne Limanı'ndan çıkış yaptıktan kısa süre sonra 2-3 km açıkta alabora olan 279 kişinin bulunduğu Filo Jet'e ait Express Yolcu Gemisi'ndeki yolcular ters dönen geminin üzerinde… pic.twitter.com/Z19sNxhW90 — Özgür Gazete Kıbrıs (@CyprusNewspaper) August 30, 2026

Председателят на турския парламент Нуман Куртулмуш заяви в публикация в X, че поднася съболезнования на близките на загиналите при „този изключително трагичен инцидент”.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Girne Limanı'ndan ayrılan feribotun alabora olduğunu üzülerek öğrendim.



Bu fevkalade hazin olayda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabırlar diliyor; yolcuların ve mürettebatın sağ salim kurtarılması için süren… — Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) August 30, 2026

Четири кораба на бреговата охрана на Северен Кипър и пътнически кораб са участвали в спасителната операция, съобщиха от вътрешното министерство. В района са били изпратени и два хеликоптера на бреговата охрана.

Кипърският президент смята срещата си с лидера на кипърските турци за безрезултатна

Според данни от системата за проследяване MarineTraffic фериботът е бил забелязан северно от Кирения в неделя сутринта, преди сигналът за местоположението му да бъде прекъснат.

Редактор: Ивайла Маринова