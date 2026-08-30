Тече спасителна операция в Средиземно море

Ферибот с близо 270 души потъна край Кирения, в северната част на Кипър. При инцидента са загинали най-малко 8 души, съобщава CNN. Към момента тече спасителна операция в Средиземно море.

Премиерът на признатата единствено от Турция Севернокипърска турска република (СКТР) Юнал Юстел заяви пред турски медии, че 237 души са били спасени от плавателното средство, а издирването на други 23 души продължава. По думите на Юстел фериботът се е преобърнал „заради тежките метеорологични условия”. Нито един от спасените не е в критично състояние.

Фериботът „Фило Джет” е превозвал 259 пътници и 8 членове на екипажа от Кирения към Ташуджу в Южна Турция, когато е започнал да се пълни с вода само на 7 км от бреговете на Кипър, съобщи турското вътрешно министерство. "Веднага след инцидента започнахме обширни операции по издирване и спасяване в сътрудничество с властите на Севернокипърската турска република. В резултат на тези усилия 237 пътници и членове на екипажа бяха спасени безопасно. За съжаление 7 от нашите братя и сестри загубиха живота си. Усилията за достигане до тези, които все още са в неизвестност, продължават без прекъсване", заяви президентът на Турдия Реджеп Тайип Ердоган.

Според свидетели вода започнала да влиза откъм кърмата на кораба. Капитанът опитал да се върне в пристанището, но не успял и плавателният съд се преобърнал.

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Кадри от мястото на инцидента показват десетки хора върху борда на ферибота, както и други, облечени със спасителни жилетки, във водата.

Председателят на турския парламент Нуман Куртулмуш заяви в публикация в X, че поднася съболезнования на близките на загиналите при „този изключително трагичен инцидент”.

Четири кораба на бреговата охрана на Северен Кипър и пътнически кораб са участвали в спасителната операция, съобщиха от вътрешното министерство. В района са били изпратени и два хеликоптера на бреговата охрана.

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Според данни от системата за проследяване MarineTraffic фериботът е бил забелязан северно от Кирения в неделя сутринта, преди сигналът за местоположението му да бъде прекъснат.

Редактор: Ивайла Маринова
Източник: CNN, БГНЕС

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