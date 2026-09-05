След едно от най-горещите лета в голяма част от Европа и особено във Франция, седмиците на високи температури и безсънни нощи оставиха своя отпечатък. Френски лекари отчитат бум на пациенти, които се връщат от почивка уморени.

Българският лекар д-р Иво Стоичков твърди, че има най-здравите пациенти, защото при него не са идвали хора с оплаквания от умора след ваканцията, но признава, че жегата, лошият сън и невъзможността организмът да се възстанови нормално могат действително да ни изтощят. А кой по-често прибягва до театрални умения в търсене на болничен - французите или българите?

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"Тази година определено може да се каже, че някои хора се върнаха изморени от ваканцията си, защото жегите бяха неимоверни. Много хора всъщност не успяваха по никакъв начин да си починат", казва д-р Стоичков.

Това лято почивката действително се оказа трудна. Според френските власти, този юли е бил най-горещият месец, регистриран във Франция от началото на измерванията през 1900 г. Горещините продължиха и през август. А когато високите температури останат и след залез, проблемът се пренася в спалнята.

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"Има една теория, която твърди, че Хомо Сапиенс е станал доминиращ вид на тази планета заради способността си да се охлажда. Не успеем ли да се справим с температурата, се намираме в състояние на стрес. Има животозастрашаващи състояния - слънчеви удари, топлинни удари, дори при здрави и млади организми", обяснява той.

Може ли във Франция човек да излезе в болничен, защото има нужда да си почине от почивката? Не точно, но силната и продължителна умора е реален медицински проблем. Ако лекарят установи, че състоянието на пациента не му позволява да работи нормално, може да изпише болничен.

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