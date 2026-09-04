Трети български гражданин е бил задържан при мащабна полицейска операция часове след нападението със запалителни устройства в близост до компании от отбранителната индустрия в Мюнхен. За акцията съобщава германският вестник BILD. Мъжът обаче не е заподозрян за самата атака.

Става дума за 55-годишен българин, намирал се в жилище в Унтерхахинг, южно от Мюнхен. Според германското издание часове след нападението там са изпратени специалните полицейски части SEK.

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Мъжът се барикадирал в жилището и не допуснал органите на реда. Наложило се специалните части да разбият вратата, след което 55-годишният българин бил обезвреден.

BILD изрично посочва, че мъжът не е заподозрян за нападението. Засега остава неясно защо именно жилището му е станало обект на полицейската операция и дали той има друга връзка с разследването. Баварската криминална полиция не коментира информацията за акцията в Унтерхахинг. На въпрос на германски медии говорител на службата заяви, че към момента няма други заподозрени освен двамата български граждани, задържани непосредствено след атаката.

Нападението беше извършено около полунощ срещу четвъртък в района на „Мюлдорфщрасе“ в Мюнхен, където се намират компании, свързани с отбранителната индустрия.

По данни на разследващите от преминаващ автомобил са били хвърлени запалителни устройства към строителна площадка. Едно от тях предизвикало пожар, който пристигналите полицаи успели бързо да потушат. Друго устройство не се задействало и било обезвредено от специалисти на Баварската криминална полиция.

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Свидетел видял случилото се и подал сигнал. Малко по-късно полицията открила на близка бензиностанция бял автомобил и задържала двама български граждани - 38-годишен мъж и 28-годишна жена. Двамата трябва да бъдат изправени пред съда, който да реши дали да бъдат оставени в ареста. Разследващите проверяват каква точно е била ролята им в нападението.

Първоначално германските медии свързаха атаката с технологичния концерн Rohde & Schwarz, чиято централа се намира в района. Компанията работи и в областта на комуникационните и охранителните технологии за военни и държавни структури. От Rohde & Schwarz обаче заявиха, че собствената им фирмена територия не е била засегната.

В непосредствена близост се намира и германската отбранителна компания Helsing, специализирана в използването на изкуствен интелект във военни системи и производството на дронове. Компанията доставя бойни безпилотни системи и на Украйна.

Според информация на мюнхенски медии разследващите проверяват дали именно Helsing е била действителната цел на нападението. Официално Баварската криминална полиция все още не е назовала конкретната компания, срещу която според нея е била насочена атаката.

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Заради характера на нападението разследването е поето от Баварската централна служба за борба с екстремизма и тероризма към Главната прокуратура в Мюнхен.

Баварският вътрешен министър Йоахим Херман заяви, че се предполага политически мотив. По думите му мишени са били сгради или строителни обекти, които могат непосредствено да бъдат свързани с компании от отбранителния сектор и сектора за сигурност.

Редактор: Цветина Петкова